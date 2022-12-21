В сказочное новогоднее путешествие отправилась 20 декабря творческая команда Центра досуга и творчества. Первое театрализованное новогоднее представление «Вероятно невероятная новогодняя история» состоялось в средней школе №24 для учащихся начальной школы.

Представление поставлено по мотивам детских мультфильмов «Маша и Медведь», «Иван Царевич и серый волк». Автором стала председатель первичной профсоюзной организации учреждения, мама троих детей Светлана Куприна.

Артистами стали сотрудники Центра, учащиеся гимназии №2 и средней школы №22, воспитанники танцевальной студии «Dance time» и детской вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬки», которые по сценарию представления перевоплотились в популярных сказочных героев: Маша, Даша, Кот учёный, Кибернеточка, Ёлка, Снегурочка, Дед Мороз, Заяц, Белка, Лиса и другие.

С самого начала представления сказочные герои Маша, Даша, Кот учёный увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных играх, отгадать загадки, песни и конечно зажечь в новогоднем флешмобе с воспитанницами коллектива «Dance time». Конечно, как и во всех сказках, добро и дружба преодолевают все препятствия и побеждают. В завершении сказки детская вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬки» подарила музыкальный подарок «Новый год», после которого все вместе стали в большой хоровод. А еще по окончании представления, юные зрители сфотографировались с любимыми персонажами на фоне сказочных декораций.

Сказка получилась яркой, интересной, весёлой, благодаря красивым костюмам, интересной сценографии и музыкальному оформлению.

Заведующий сектором по работе с детьми и молодёжью УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.