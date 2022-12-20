«Вероника верит в чудо и мечтает жить без уколов»

Вероника Исаченко из Гомеля больше 8 лет живёт со сложным диагнозом – сахарный диабет 1 типа. В возрасте 3,5 лет девочка попала в больницу с, казалось бы, обычной инфекцией. А вышла оттуда с диагнозом и инвалидностью.

С того момента жизнь семьи сильно поменялась. Всё внимание, усилия и средства были брошены на то, чтобы детство маленькой Вероники не омрачала болезнь. Но ежедневных уколов инсулина, мониторинга сахара в крови, жесткого режима питания с таким диагнозом было не избежать. Все эти годы девочка живёт в условиях строгого самоконтроля. А постоянная необходимость колоть себя доставляет массу неудобств в школе, не даёт чувствовать себя свободно, не стесняться сверстников. Облегчить жизнь Веронике могут диагаджеты – инсулиновая помпа и система постоянного мониторирования, стоимость которых составляет 22 424 рубля. Маме самостоятельно не осилить такую дорогостоящую покупку.

До 3,5 лет Вероника была здорова

То время, когда у Вероники был обнаружен сахарный диабет, её мама – Ольга Сергеевна – вспоминает неохотно. Это как заново окунуться в те переживания и страдания.

Вероника была абсолютно здоровой девочкой, активной, любознательной и каждый день радовала маму новыми достижениями и умениями. В возрасте 3,5 лет Ника заболела, казалось бы, обычным ОРВИ: кашель, сопли, температура.