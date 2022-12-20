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«Вероника верит в чудо и мечтает жить без уколов»

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«Вероника верит в чудо и мечтает жить без уколов»

Вероника Исаченко из Гомеля больше 8 лет живёт со сложным диагнозом – сахарный диабет 1 типа. В возрасте 3,5 лет девочка попала в больницу с, казалось бы, обычной инфекцией. А вышла оттуда с диагнозом и инвалидностью.

С того момента жизнь семьи сильно поменялась. Всё внимание, усилия и средства были брошены на то, чтобы детство маленькой Вероники не омрачала болезнь. Но ежедневных уколов инсулина, мониторинга сахара в крови, жесткого режима питания с таким диагнозом было не избежать. Все эти годы девочка живёт в условиях строгого самоконтроля. А постоянная необходимость колоть себя доставляет массу неудобств в школе, не даёт чувствовать себя свободно, не стесняться сверстников. Облегчить жизнь Веронике могут диагаджеты – инсулиновая помпа и система постоянного мониторирования, стоимость которых составляет 22 424 рубля. Маме самостоятельно не осилить такую дорогостоящую покупку.

До 3,5 лет Вероника была здорова

То время, когда у Вероники был обнаружен сахарный диабет, её мама – Ольга Сергеевна –  вспоминает неохотно. Это как заново окунуться в те переживания и страдания.

Вероника была абсолютно здоровой девочкой, активной, любознательной и каждый день радовала маму новыми достижениями и умениями. В возрасте 3,5 лет Ника заболела, казалось бы, обычным ОРВИ: кашель, сопли, температура.

«Назначенного лечения мы придерживались, а лучше Веронике не становилось. Наоборот, дочка слабела на глазах, сильно похудела. Мы прошли массу обследований, сдали множество анализов и не могли понять, в чём причина. А позже был сделан анализ крови на глюкозу. Этот показатель был превышен во много раз. Веронику я отнесла в реанимацию уже на руках»,  – рассказывает мама – Ольга Сергеевна Исаченко.

В реанимации был выставлен диагноз – сахарный диабет 1 типа, инсулинозависимость. Далее девочку перевели в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Там мама с дочкой проходили школу диабета и учились жить уже в новых условиях: с постоянным мониторингом сахара в крови, подсчёта хлебных единиц, расчёта доз инсулина.

Без конфет, глюкометра и уколов не выходим на улицу

«Перестроиться Веронике было очень тяжело. Она была в том возрасте, когда ребёнок уже многое понимает. Особенно сложно было маме объяснить, почему, прежде чем покушать, нужно уколоть укол? Почему нужно взвесить порцию? Почему теперь нельзя съесть сладость, на которую раньше запрета не было? Было много слёз, бесед, непонимания. Но постепенно Вероника стала привыкать и учиться самостоятельно себя контролировать», – рассказывает Ольга Сергеевна.

Особенно страшно было отпускать ребёнка сначала в сад, а потом в школу. Вдруг педагоги не смогут быстро среагировать на резкое повышение или понижение сахара, принять меры вовремя. Но благо таких ситуаций не возникало. И в детском саду и в школе внимательно относились к такой особенности Вероники.

С малого девочка знает, что выходя из дома, она обязательно должна взять с собой шприц-ручку, инсулин, глюкометр, а также конфету или сок. Сейчас Вероника пользуется только системой непрерывного мониторирования уровня сахара в крови. Это позволяет сократить количество проколов пальцев и всегда видеть показатели крови. Эти данные прибор присылает на телефон Вероники и мамы. Но это не избавляет девочку от необходимости колоть инсулин.

Помпа станет спасением для Вероники

Значительно облегчает жизнь таким пациентам инсулиновая помпа – устройство для постоянного подкожного введения инсулина и непрерывный мониторинг гликемии в режиме реального времени. Это, по сути, искусственная поджелудочная железа, запрограммировав которую, человеку не нужно постоянно колоть инсулин инъекционно и измерять сахар глюкометром. Диагаджеты делают это автоматически без участия пациента.

Такие возможности человеку с диабетом значительно облегчают жизнь, дают больше свободы и во много раз сокращают количество уколов.

«Для Вероники это очень важно. Каждый день она испытывает массу неудобств в школе. На обед у неё есть только десять минут перемены. За это время она должна выйти в медпункт, чтобы уколоть себе инсулин, подождать пока он «заработает» и только потом поесть. Иногда это нужно делать срочно во время урока, если дочь чувствует падение или скачок сахара. Дети постоянно смотрят на неё, задают вопросы, что очень неприятно для Вероники. Инсулиновая помпа была бы в нашем случае просто спасением», – рассказывает мама.

Инсулиновая помпа заблаговременно предупреждает о низком или высоком уровне сахара. Т.е. человек может вовремя отреагировать и тем самым избежать критической ситуации, например, гипокомы. Однако, это оборудование стоит немалых средств. Ольга воспитывает Веронику одна и не может позволить себе такое дорогостоящее приобретение для дочери. За помощью мама обратилась в благотворительную организацию.

«Вероника ещё в силу возраста не понимает, что диабет – это навсегда. Она верит в чудо, верит в то, что когда-то сможет жить без инсулина, без уколов и строгого режима. Я очень хочу, чтобы ребенку стало легче и в этом нам может помочь инсулиновая помпа. Просим неравнодушных людей откликнуться и поддержать Веронику», – обращается мама Ольга Сергеевна Исаченко.

Как помочь?

Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Вероники Исаченко и надеемся на неравнодушное отношение людей к проблеме ребёнка.

Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа «Вероника Исаченко»:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Исаченко > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Исаченко ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Исаченко 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

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