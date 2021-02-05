Верный пес из Глуска спас своего друга

Жительница агрогородка Калатичи Наталья Мохнева, гуляя с детьми на улице, услышала вой и скуление собаки, доносящиеся из старой зерносушилки, что недалеко от овощехранилища эксбазы «Глуск».

Чуть позже дети рассказали маме, что слышат такие звуки уже не первый день, и они все вместе решили заглянуть в это здание, пишет газета "Радзiма".

«Мы увидели там серую собаку, — рассказала Наталья. — Она была в здании, не привязана, могла ходить там свободно. Мы удивились, почему же тогда она здесь сидит, не уходит, воет и скулит. Попытались ее подозвать. Дети сбегали домой за хлебом и колбасой (мы рядом живем), чтобы едой приманить пса, видно было, что он голоден. Пес еду брал, доходил до выхода из зерносушилки, а дальше ни в какую. Он скулил и всё время возвращался куда-то вглубь строения, как будто звал и нас туда. А там очень темно, ничего не видно. Старший сын сходил за фонарем, и вот тогда мы пошли за собакой, которая привела нас к глубокой забетонированной яме, где внизу сидела еще одна собака. Получается, что серый пес специально здесь находился, скулил и выл — так он звал людей на помощь своему другу, а ведь мог бы и убежать, выход был свободен, открыт. Сын поставил в яму старую деревянную лестницу, чтобы животное могло выбраться самостоятельно, но собака почти не шевелилась. Мы подумали, что она от голода ослабела, ведь неизвестно, сколько дней она провела в яме, поэтому бросали ей еду. Она даже на колбасу не реагировала, такой у нее был стресс. Как только мы выходили из здания сушилки, серая собака начинала опять выть, звать на помощь. Что дальше делать, мы не знали: животные эти чужие, нам не знакомые, а собака в яме — довольно крупная, поэтому что-то предпринимать самостоятельно мы побоялись и позвонили спасателям».

Как рассказал инспектор Глусского РОЧС Станислав Берёзкин, сотрудники, приехавшие на вызов, с помощью веревки вытащили из 3-метровой ямы попавшее в беду животное. Как только собачка оказалась наверху, она вместе со своим верным серым другом-спасителем убежала.

«Честно сказать, — продолжила рассказ Наталья, — когда я увидела, что собака «зовет» нас к яме, у меня мелькнула мысль, что там человек. Кому же еще так верен будет пес? А когда увидела черную собаку, сильно удивилась такому поведению животных. Вот это верность и забота! Не всегда и у людей такую встретишь…»