Верить в чудеса. В Бобруйске депутаты поздравили особенных деток

В Бобруйске продолжается благотворительная акция «Наши дети». В эти дни депутаты областного и городского Советов депутатов принимают активное участие в областной акции «Рождественская мечта» для детей из многодетных семей, посещающих Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Накануне Рождества гости заглянули с подарками к особенным деткам, чтобы исполнить их желания. Заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов Наталья Русинович душевно поздравила с зимними праздниками Настю Михолап, вручив яркую игрушку и сладости.

Николай Силков в компании веселого Деда Мороза принес в подарок для Ксении Филипчик мяч, конструктор, игрушечного мишку, набор фломастеров и, конечно, самые лучшие и искренние пожелания.

Владимир Свиридов с добрыми словами и напутствиями подарил 15-летнему Диме Головину музыкальную колонку и ингалятор.

– Мы хотим сделать детям такие подарки, которые они загадали в новогодних письмах Деду Морозу, – заметил Владимир Вячеславович. – Спасибо Диминым папе и маме, что они не сдались и не оставили ребенка в трудную минуту в детском доме. Он растет в семье и получает полноценное развитие, родительскую любовь и ласку. Давайте любить своих детей и делать добрые дела для них.

В семью Мороз пришли Александр Бобцов с Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы поздравить 14-летнего Сережу. «Счастья, здоровья, добра, пусть сбываются ваши мечты!» – желали гости. В подарок преподнесли сертификат в магазин «Буслік» на 100 рублей и возможность пользоваться услугами компании «Белтелеком» на целый год со скидкой.

– Все было так неожиданно и приятно. Нашим детям вообще очень ценно внимание, даже не подарок, а именно то, что пришли и поздравили с праздниками. Огромное спасибо за ваше человеческое внимание, – поблагодарила мама Наталья Мороз.

– Рождество – время, когда нужно верить в чудеса. Если есть возможность, надо дарить подарки детям, исполнять их мечты. От этого мир станет немножко прекраснее, чудеснее, и все будет хорошо, – уверен Александр Бобцов.

Надо сказать, что во всех семьях, к которым с поздравлениями пришли депутаты, от родителей не раз звучало «большое спасибо» за участие, заботу и внимание к их детям.