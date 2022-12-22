Верховный суд назвал причины расторжения брака в Беларуси

Как следует из результатов обобщения судебной практики, превалирующей причиной расторжения брака являются непреодолимые различия во взглядах, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров. На долю этой причины по изученным делам приходится половина всех причин разводов в Беларуси, сообщил журналистам заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара, передает корреспондент БЕЛТА.

На долю такой причины, как ненадлежащее поведение одного из супругов (алкоголизм, наркомания, игромания, семейное насилие), приходится 12%.