Вера Широкая — о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. «Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают...»

На мой взгляд, глава государства еще раз утверждает самый главный вектор нашего социально-направленного государства, что всё делается нашими гражданами и их терпение и труд – залог стабильности и развития.

Стоит отметить, что двусторонняя встреча лидеров Беларуси и России была запланирована на саммите ШОС в Самарканде и её оперативное проведение говорит о необходимости своевременно принимать действенные решения, в первую очередь, в области экономик двух государств и продовольственной безопасности.

В это напряжённое и непростое военно-политическое время, вспоминаю слова нашего Президента, озвученные в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию, что ...«страну не построить на потребительстве и равнодушии», поэтому от каждого из нас зависит наше благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. Многие забывают об этом, и продолжают скрывать налоги, попустительски относится к государственному имуществу, нерационально использовать бюджетные средства... Никто не говорит, что у нас нет проблем и у нас всё хорошо! Но только разговорами, оценками и критикой ничего не изменится. Приходи, доказывай, что твоя альтернативная точка зрения жизнеспособна, развивай, получай прибыль, форматируй и преобразуй!

Силой каждого государства является человеческий капитал. Самое главное, что сегодня принципиально меняется сама философия организации труда, носителем которой должен стать каждый её участник. Заинтересованность каждого гражданина в получении качественного результата определяет в современной экономике основную долю национального богатства.