Широкая: «Белая Русь» объединяет сегодня практически весь стратегический социальный ресурс нашего государства

– Залог мира и согласия в государстве зависит от уровня развития гражданского общества, а партийное строительство считаю необходимой стратегией, ведь это не только участие граждан в государственном управлении, но и основа политической стабильности. Без сильных политических партий и общественных объединений трудно дальше решать многие процессы. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» объединяет на сегодня практически весь стратегический социальный ресурс нашего государства. И опыт работы, и успехи, и цели позволяют, на мой взгляд, осуществить переход к более серьезному статусу и продолжить развитие как народной партии. Подчеркну, именно народной, партии, которая сплотит основную часть населения и будет способна отвечать на запросы в обществе, формировать общественное мнение, способствовать политическому образованию и воспитанию граждан, в первую очередь молодежи, выражать мнение граждан по любым вопросам общественной жизни и доводить до сведения государственной власти, выдвигать кандидатов в законодательные и представительные органы, – поделилась мнением Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.