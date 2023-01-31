Вера Хващинская завоевала серебряную награду на чемпионате Беларуси по шашкам-64

В Минске завершились чемпионаты Беларуси по шашкам-64 среди мужчин и среди женщин.

В женском турнире играли 11 участниц. Соревнования проходили по круговой системе в 10 туров. По итогам турнира второе место заняла бобруйчанка Вера Хващинская, набравшая 15 очков. Она выиграла 6 партий, 3 сыграла вничью, 1 проиграла. Также 15 очков набрала победительница чемпионата Виктория Николаева (Минск), но у нее — лучшие игровые показатели (5 побед и 5 ничьих). Бронзовым призером стала Дарья Никифорова из Минска (13 очков).

по материалам Mogilevnews