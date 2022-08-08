Велосипедистка попала под авто в Осиповичском районе
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Велосипедистка попала под авто в Осиповичском районе. ДТП произошло 7 августа около 22.30 на 42-ом км а/д Хутор-станция Гродзянка-Лапичи.
Как сообщили в УВД облисполкома, 40-летняя жительница агрогородка Лапичи, управляя автомобилем Opel, совершила наезд на 55-летнюю велосипедистку, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Велосипедистка с травмами госпитализирована. На момент ДТП она находилась в состоянии опьянения - освидетельствование показало наличие 1,6 промилле алкоголя.
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