Велосипедистка попала под авто в Осиповичском районе. ДТП произошло 7 августа около 22.30 на 42-ом км а/д Хутор-станция Гродзянка-Лапичи.

Как сообщили в УВД облисполкома, 40-летняя жительница агрогородка Лапичи, управляя автомобилем Opel, совершила наезд на 55-летнюю велосипедистку, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Велосипедистка с травмами госпитализирована. На момент ДТП она находилась в состоянии опьянения - освидетельствование показало наличие 1,6 промилле алкоголя.