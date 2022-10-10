Велосипедист оказался под колёсами автомобиля
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5 октября около 18:00 в Бобруйске 49-летний водитель Citroën, двигаясь по улице Минской, совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
В результате ДТП 52-летний велосипедист был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь. Мужчина отпущен домой.
Госавтоинспекция напоминает, что
если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.
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