Великобритания столкнулась с нехваткой антибиотиков

Великобритания столкнулась с дефицитом антибиотиков на фоне вспышки стрептококковой инфекции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По данным издания, в стране наблюдается рост числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией, от которой уже умерло семеро детей. При этом три антибиотика, которые используются при лечении пациентов с данным заболеванием, оказались в дефиците.

Daily Mail отмечает, что британские власти уверяют, что в стране достаточно медпрепаратов. Тем не менее глава британской Ассоциации независимых аптек Лейла Ханнбек утверждает обратное. По ее словам, в аптеках нет в достаточном количестве необходимых антибиотиков, поэтому фармацевтам приходится объяснять родителям, что они не могут приобрести лекарства для их больных детей.

В частности, в британских аптеках не хватает одного антибиотика из группы пенициллинов, амоксициллина для детей и кларитромицина, альтернативного антибиотика для людей с аллергией на пенициллин. По данным Daily Mail, дефицит указанных антибиотиков будет сохраняться до конца месяца.