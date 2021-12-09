Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Великобритания объявила политический бойкот Играм-2022 вслед за США и Австралией

БЕЛТА 26 0

Великобритания объявила политический бойкот Играм-2022 вслед за США и Австралией

Великобритания объявила политический бойкот Играм-2022 вслед за США и Австралией. Такая информация размещена на сайте Inside the Games, сообщает БЕЛТА.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что не поддерживает спортивный бойкот Олимпийских игр в Пекине, но не против дипломатического демарша.

"Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать", - приводят слова Бориса Джонсона журналисты портала.

Напомним, что сначала о дипломатическом бойкоте Игр объявили США. Затем к ним присоединилась Австралия. Европарламент и вовсе призвал к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в столице КНР из-за якобы многочисленных нарушений прав человека.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »