«Великий камень» будет развивать сотрудничество с китайской компанией CATIC

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" будет развивать сотрудничество с Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту авиационных технологий (CATIC), сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Недавно индустриальный парк посетила представитель компании CATIC. Руководство парка познакомило гостью с историей и развитием проекта в инновационном центре. Программой визита было предусмотрено посещение центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов "Одна станция", а также производственной площадки одного из резидентов парка - CЗАО "Авиационные технологии и комплексы". Совместное китайско-белорусское предприятие специализируется на разработке и выпуске авиационной техники и ее компонентов.

"Во время переговоров стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества", - отметили в пресс-службе парка.

Компания CATIC основана в 1979 году. Ее основным направлением деятельности является авиационная продукция.