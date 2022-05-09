Великая Победа — доблесть поколений! Празднование Дня Победы в Бобруйске продолжилось возложением цветов, митингом и парадом

В полдень на площади Победы возложили цветы и венки к памятнику-танку, а затем состоялся митинг и парад воинов Бобруйского гарнизона. С приветственным словом и поздравлениями к ветеранам и гостям мероприятия обратился председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Уважаемые бобруйчане! Воины гарнизона! Сегодня мы отмечаем самый дорогой и близкий сердцу праздник – День Победы. За словом «Победа» стоят отвага, храбрость и героизм миллионов советских солдат, самоотверженный труд женщин, стариковы и детей в тылу. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего советского народа. Только на территории города, в Бобруйском гетто, было уничтожено более 20 тысяч евреев, лагеря в Бобруйской крепости стали настоящей фабрикой смерти. Эти и многие другие места стали для нашей страны вечным напоминанием о нечеловеческой агрессии и жестокости. Мы не имеем права забывать о тех, кто пал на поле боя, был замучен в фашистских застенках и лагерях, пропал без вести, всех, кто самой высокой ценой – собственной жизнью – сделал все для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Прошу почтить их память минутой молчания.

Минута молчания.

– Сегодня нельзя допустить осознанного искажения событий войны, – продолжил Александр Викторович. – Наша святая обязанность, наш долг – защитить подлинных героев. Мы помним все, и свято чтим доблесть солдат Победы, которые спасали мир от геноцида. Эта наша историческая память, это символ единства нашего народа, символ верности и преданности Родине. Храните память об ушедших героях, берегите тех, кто сегодня рядом. Дорогие ветераны, история жизни вашего поколения – истинный пример мужества и духовного величия. Низкий вам поклон и безграничная благодарность за великую Победу! С праздником! С Днем великой Победы!