Ведущая корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» стала победителем конкурса на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области

Определены победители ежегодного областного конкурса среди журналистов республиканских и региональных СМИ на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области в 2020 году. Чествование состоялось сегодня во Дворце культуры области во время торжественного собрания, посвященного предстоящему Дню работников налоговых органов. Профессиональный праздник будет отмечаться в Беларуси 11 июля.

Лучшими признаны:

в номинации «Лучшая районная газета»

- редактор газеты «Трыбуна працы» Ольга Грек

- редактор интернет-ресурсов газеты «Сцяг Саветаў» Нурмырат Аннамурадов

в номинации «Лучшее интервью»

- редактор отдела производства РВ-программ дирекции радио РУП радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Татьяна Сидоренкова

- ведущий корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» Маргарита Подобед

в номинации «Лучший автор»

руководитель тематического направления газеты «Горецкий вестник» Елена Агейчик

в номинации «Лучший интернет-проект»

- редакторы отдела интернет-технологий КПУП «Могилевский региональный информационный центр» Ольга Емельянова и Галина Гаврилович.