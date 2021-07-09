Ведущая корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» стала победителем конкурса на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области
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Определены победители ежегодного областного конкурса среди журналистов республиканских и региональных СМИ на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области в 2020 году. Чествование состоялось сегодня во Дворце культуры области во время торжественного собрания, посвященного предстоящему Дню работников налоговых органов. Профессиональный праздник будет отмечаться в Беларуси 11 июля.
Лучшими признаны:
в номинации «Лучшая районная газета»
- редактор газеты «Трыбуна працы» Ольга Грек
- редактор интернет-ресурсов газеты «Сцяг Саветаў» Нурмырат Аннамурадов
в номинации «Лучшее интервью»
- редактор отдела производства РВ-программ дирекции радио РУП радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Татьяна Сидоренкова
- ведущий корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» Маргарита Подобед
в номинации «Лучший автор»
руководитель тематического направления газеты «Горецкий вестник» Елена Агейчик
в номинации «Лучший интернет-проект»
- редакторы отдела интернет-технологий КПУП «Могилевский региональный информационный центр» Ольга Емельянова и Галина Гаврилович.