Ведется работа по внесению данных о вакцинации в Беларуси в приложение “Путешествую без COVID-19”

В мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" начали вносить данные о вакцинации, на граждан Беларуси эта функция может быть расширена в скором будущем. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Беларуси (по данным о вакцинации. - Прим. БЕЛТА), - сказал Тигран Саркисян. - Все зависит от того, как национальный белорусский сегмент инкорпорировать к международному сегменту на техническом уровне и в какие сроки мы сможем это реализовать. Это вопрос, который сейчас мы обсуждаем с белорусскими коллегами. По-видимому, на этот вопрос ответить сможем после того, как техническая инвентаризация белорусского национального сегмента по вакцинации завершится. Где-то через 10 дней мы сможем увидеть техническую картину и ответить на вопрос, как скоро мы сможем реализовать это присоединение".

Тигран Саркисян сообщил, что сервис уже начал предоставлять возможность загружать данные о вакцинации гражданам России, Кыргызстана, Армении и Узбекистана. В настоящее время приложение позволяет по QR-коду через национальный сегмент получить информацию о прохождении вакцинации в онлайн-режиме. "Это тоже важная информация, так как соответствующими надзорными органами она востребована для управления санитарными рисками", - отметил зампред правления ЕАБР.

Вместе с тем он указал, что в настоящее время страны, использующие приложение, для пересечения границы пока требуют только данные о прохождении ПЦР-тестирования. Однако Тигран Саркисян не исключил, что могут быть приняты иные решения и ситуация изменится. Кроме того, в связи с очередной волной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией некоторые страны и российские регионы ввели ограничения на передвижение, разрешили посещение предприятий общепита, спортивных и культурных мероприятий только вакцинированным гражданам с подтверждающим QR-кодом. В этой ситуации, подчеркнул он, использование приложения с данными о вакцинации будет востребовано.

Приложение "Путешествую без COVID-19" разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. В настоящее время использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.