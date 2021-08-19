13 августа в канун празднования Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня и дня памяти семи мучеников Макавеев (166 до Р.Х.), епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска. Его Преосвященству сослужили клирики собора: настоятель иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов), иеромонах Эмилиан (Гуменюк), диакон Аркадий Андреев и диакон Илия Федоров. Песнопения Божественной литургии исполнил хор Никольского кафедрального собора.