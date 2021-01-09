Вечер поэзии Владимира Короткевича пройдет в стенах театра

16 и 17 января 2021 года в 18:00 на малой сцене театра состоится вечер поэзии Владимира Семеновича Короткевича.

Его творчество отличается романтической направленностью, высокой художественной культурой, патриотичным пафосом и гуманистическим звучанием. Писатель существенно обогатил белорусскую литературу в тематических и жанровых отношениях, наполнил ее интеллектуальным и философским содержанием.

Из воспоминаний о Владимире Семеновиче Короткевиче

Профессор Вячеслав Рагойша вспоминал о Владимире Короткевиче, как тот красиво пел, был артистичным, даже снимался в кино, владел феноменальной памятью, цитировал по памяти целые страницы русских классиков, на ходу мог нарисовать и портрет, и сюжетный рисунок.

Народный писатель Беларуси Янка Брыль характеризовал Короткевича как неутомимого труженика, литератора, который постоянно и основательно работал над собой. Также он говорил, что многие знали Владимира Короткевича как человека неисчерпаемо светлого настроения, который умел смеяться как ребенок, всей душой любил родных людей и родную землю.

Писатель Владимир Липский назвал Короткевича «человеческой планетой», на которой находят утешение люди разных возрастов, и где можно отыскать ответы на те вопросы, перед которыми бессильны академические учебники и опытные учителя.