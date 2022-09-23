Вечер поэзии «Ахматова» пройдет в Бобруйске 28 сентября
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Вечер поэзии «Ахматова» пройдет в театре драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Как сообщили в учреждении культуры, он перенесён с 29 сентября на 28 сентября.
Начало в 18:00. Все приобретенные билеты являются действительными. За возвратом денежных средств обращаться в кассу театра.
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