Веб-портал «Гендерная статистика» создан в Беларуси

В Беларуси создан универсальный инструмент популяризации и распространения информации о прогрессе в достижении гендерного равенства в Республике Беларусь.

- Национальный статистический комитете Республики Беларусь представил информационную систему «Веб-портал «Гендерная статистика», - рассказали в отделе общественного здоровья Могилевского олаЦГЭиОЗ. - Портал содержит актуальную официальную статинформацию и административные данные гендерной тематики. На сайте есть несколько блоков, в частности демография, здравоохранение, образование, занятость и экономика, а также правонарушения и насилие, общественная жизнь и принятие решение и другие.

Ресурс является открытым информационным ресурсом для всех категорий пользователей, в том числе специалистов, занимающихся вопросами гендерного равенства.