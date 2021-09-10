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Технологии

Веб-портал «Гендерная статистика» создан в Беларуси

mogilevnews 39 0

Веб-портал «Гендерная статистика» создан в Беларуси

В Беларуси создан универсальный инструмент популяризации и распространения информации о прогрессе в достижении гендерного равенства в Республике Беларусь.

- Национальный статистический комитете Республики Беларусь представил информационную систему «Веб-портал «Гендерная статистика», - рассказали в отделе общественного здоровья Могилевского олаЦГЭиОЗ. - Портал содержит актуальную официальную статинформацию и административные данные гендерной тематики. На сайте есть несколько блоков, в частности демография, здравоохранение, образование, занятость и экономика, а также правонарушения и насилие, общественная жизнь и принятие решение и другие.

Ресурс является открытым информационным ресурсом для всех категорий пользователей, в том числе специалистов, занимающихся вопросами гендерного равенства.

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