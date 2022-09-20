В Броже прошло заседание комиссии по координации работы по содействию занятости

На днях в здании Брожского сельисполкома прошло очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Вместе с председателем комиссии — главой депутатского корпуса района Геворгом Мелконяном, работали начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Песоцкая, начальник отдела по образованию Олеся Стельмак, секретарь комиссии Юлия Гук, и. о. председателя Брожского сельского исполнительного комитета Максим Ивкин, управляющий делами сельисполкома Наталья Михайловская.

В диалогах с приглашенными на заседание жителями сельсовета члены комиссии установили причины отсутствия у них постоянного заработка и обсудили варианты решения проблемы занятости.

Посетительница 1968 г. р. не отрицала, что официальное трудоустройство ей необходимо, ведь пора бы и о пенсии задуматься. За свою жизнь ей довелось потрудиться немало, но на одном месте долго не задерживалась. В последние несколько лет нигде не работала — имелись проблемы со здоровьем. В настоящее время здоровье позволяет трудиться, но в сознании прочно укоренилась привычка перебиваться временными заработками. В деревне имеются все условия для ведения сельского хозяйства, но утруждать себя этой работой женщина не желает, ссылаясь на дороговизну комбикормов и прочих расходов, необходимых для содержания домашних животных. Были проблемы с алкоголем, но хватило силы воли взять себя в руки. В данный момент проживает с сожителем на его пенсию, и что-либо менять в жизни не стремится. На расспросы о планах по трудоустройству отвечает неопределенно, отодвигая эту задачу на более отдаленное время.

Жителя д. Орсичи к статусу «безработный» привело нарушение трудовой дисциплины. По месту жительства мужчина характеризуется положительно, имеет большой трудовой стаж и, как уверяет, предъявленные ему претензии в нарушении трудовой дисциплины — всего лишь досадное недоразумение. В диалоге с Геворгом Гарниковичем мужчина выразил готовность трудоустроиться в самые кратчайшие сроки. Его заверения звучат искренне, а то, как он исполнит свое обещание, будет проконтролировано.

Женщина 1982 г. р. проживает с матерью и сожителем. Ранее она трудилась на птицефабрике. Работу оставила по причине болезни матери. В течение 4 последних лет живет на ее пенсию и доходы сожителя. Были периоды, когда она злоупотребляла алкоголем. В целом, по месту жительства женщина характеризуется положительно: работящая, содержит два огорода, в сезон занимается сбором ягод, оказывает сельчанам помощь по хозяйству. Тем не менее, периодические заработки не гарантируют стабильности в будущем. А внести какие-то положительные перемены в свою жизнь, как это было заметно из беседы, женщине мешают безволие и несобранность.

Каждый из посетителей получил предложения о трудоустройстве, исходя из физических возможностей и трудовых навыков. В случае каких-либо затруднений Геворг Гарникович обещал гражданам поддержку при условии, что у них будет желание добросовестно трудиться.

Бобруйский районный исполнительный комитет