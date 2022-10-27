«Важно услышать мнение каждого». О чем говорят во время обсуждений изменения Избирательного кодекса Беларуси и ВНС?

Стать свидетелем исторических перемен в Беларуси в эти дни может каждый. Существенно меняются законы, их приводят в соответствие с Конституцией, за которую народ проголосовал во время референдума в этом году. И к этой работе может подключиться каждый.

Общественное обсуждение законопроектов об изменении Избирательного кодекса Беларуси и о Всебелорусском народном собрании идет активно во всех уголках страны. Один закон тесно связан с другим. Народное собрание – это коллективный орган, который решает, по какому пути пойдет страна. В обновленном формате оно пройдет в 2024 году. Но прежде надо сформировать состав делегатов, а так как часть квот предназначена для депутатов, то выбрать для начала надо будет их – в Единый день голосования. Прежде такого не было – теперь по закону.

Над двумя документами работали лучшие юристы и эксперты страны и, кажется, все выверили до запятой. Но, как известно, в споре рождается истина.

Зерно в землю – и оно прорастет. Согласитесь, чудо. А если масштабировать?!

Тем самым, по сути, сейчас занимается каждый из нас. Здравая мысль, слово или идея ведь также дают плоды. Потому лишним сегодня не будет мнение, и его готовы выслушать.

Инна Пудакевич, заместитель директора, редактор предприятия «Телевизионная вещательная сеть»: «Наша задача в таком глобальном процессе, когда формируются очень важные законы нашей страны, конечно, не только информировать население, но и, наверное, масштабировать эту информацию. Законы касаются каждого гражданина нашей страны, и важно не только вовлечь его в этот процесс, но и услышать мнение каждого».

Беларусь вновь собралась во имя диалога. Есть что обсудить. Всебелорусское народное собрание приобретает новый статус и смысл. Как оно будет работать, кто станет делегатом – все ответы на вот таких площадках. Такое оно, общение власти с народом.

Владимир Девятень, заместитель председателя Стародорожского исполнительного комитета: «Время идет вперед, и та законодательная база, которая была 15-20 лет, утратила силу. Общество развивается довольно стремительно. Население интересуется всеми событиями, которые происходят у нас в стране».

Александр Рудковский, работник Минского подшипникового завода: «Я, как заводчанин, чувствую причастность к событиям в моей стране. И это очень важно. Ведь здесь жить нам, нашим семьям. Я за процветающую Беларусь!»

Всебелорусское собрание потому и народное – касается каждого. Судите сами. Например, делегаты могут поднять вопрос о легитимности выборов или предложить изменения в Основной Закон. Стратегия развития страны, принятие военной доктрины, серьезные кадровые полномочия. И все решения ВНС обязательны к исполнению.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Спектр вопросов, который подлежит решению на ВНС, самый широкий. От этого зависит наша с вами жизнь, социально-экономическая программа, политические все вопросы, вопросы нашей доктрины. Это самый широкий представительный орган в нашей стране. Поэтому это вызывает живой интерес».

Народное обсуждение законопроектов – это тот принцип, по которому пошли, когда меняли Конституцию. И результат ощутим. Все разумные идеи учли. Что ж, время законов, которые теперь не должны ей противоречить. Почитать, изучить, считай, обязанность любого гражданина. Есть вопросы – эксперты ответят. Что в Минске, что далеко за его пределами.

Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области Управления региональной политики Белорусского института стратегических исследований: «Ключевые изменения, которые происходят, позволят нам как государству, как обществу создать более новый вариант, более эффективный вариант, более уникальную модель политической системы Беларуси».

Решать важнейшие для страны вопросы на народном вече – это белорусская традиция. В современной истории ее заложили еще в 1996-м. Непростое и неспокойное время. Исполнительная власть и Президент столкнулись с жестким противостоянием тогдашнего парламента, который пытался парализовать работу государства. Тогда в Конституции не был прописан механизм разрешения конфликта. Совет держали с народом – провели референдум. Это уже история. Но ошибки прошлого учитывают и сегодня.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На случай, если что-то, какая-то ситуация чрезвычайная, государство сегодня уже заблаговременно разрабатывает правовые механизмы включения их в случае необходимости. Вот самая главная ценность этого еще одного демократического института».

Опять же, последнее слово за белорусами. Законотворчество – процесс исключительно прозрачный, а главное, понятный для людей – это четкая позиция Президента. Именно Глава государства поручил обсудить документы с людьми.

Один из самых животрепещущих вопросов для людей – будущие электоральные кампании. Беларуси предстоят выборы 25 февраля 2024 года. В единый день голосования избрать депутатов всех уровней. Такого раньше не было. В Центризбиркоме уверены: волнения на сей счет быть не должно. Главный преимущество в таком подходе – не только экономия бюджетных средств, хотя и это важно. Гораздо важнее – электоральные кампании не будут растягиваться на годы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: «Да, будут определенные сложности. Например, если я проживаю где-то в сельской местности, то, возможно, я буду получать 4 бюллетеня. Один – по выборам депутатов парламента, один – по выборам депутатов областного совета, один – по выборам депутатов районного совета и, соответственно, поселковый совет. В Минске будет чуть проще, будут получать два бюллетеня: один – по выборам Палаты представителей и один – по выборам депутатов городского совета. Ничего необычного происходить не будет. Как и прежде, будут формироваться комиссии. Задача граждан – прийти проголосовать».

Пока же важно довести законопроекты до совершенства. И в помощь – не только диалоговые площадки. Предложения можно высказать в цифре на правовом форуме. Они принимаются до 2 ноября. Эксперты обещают: конструктив обязательно учтут.

ОНТ