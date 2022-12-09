Важно слышать, что волнует людей: Виктор Ананич провел телефонную линию

8 декабря заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич провел телефонную линию. К парламентарию обратились жители из разных регионов страны, в основном Минской и Могилевской областей.

Например, одно из обращений гражданина, который активно занимается реализацией социальных инициатив в области ЖКХ, касалось предложений по усовершенствованию процесса распределения денежных средств в системе жилищно-коммунального хозяйства.

На телефонную линию к сенатору также обратился индивидуальный предприниматель с просьбой рассмотреть возможность размещения кофейных автоматов самообслуживания в некоторых учреждениях по обслуживанию населения. С учетом отсутствия в Быховском районе подходящих вакансий местная жительница обратилась с просьбой оказать содействие в продлении трудовых отношений с местным РАЙПО, до достижения пенсионного возраста. Соответствующий депутатский запрос будет направлен в РАЙПО Могилевского района и Быховский райисполком.

В ходе телефонной линии житель Быховского района обратился с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса – улучшения условий проживания. Также одно из обращений гражданина касалось обращения чеков «Жилье».

В ходе телефонной линии прозвучали и слова благодарности. Так, руководство Быховской районной организации пограничников и воинов-интернационалистов выразило слова благодарности в адрес члена Совета Республики за содействие в организации поездки учащихся школ района в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. В ближайшее время в организацию также поступит компьютерная техника и мебель. Со своей стороны Виктор Ананич поблагодарил руководство организации за военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в частности ребят 1-5 классов. По его мнению, патриотическим воспитанием необходимо заниматься с раннего возраста, однако этим вопросам в последнее время уделялось мало внимания.

Директор Быховской детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва Вячеслав Муштуков поблагодарил за оперативное оказание спонсорской помощи лизинговой компанией «АСБ Лизинг» на приобретение спортивных костюмов и инвентаря. В учреждение также передан новый компьютер. Все вопросы, требующие изучения и проработки, взяты парламентарием на контроль для тщательного рассмотрения.