Важно понять причины и принимать адресные меры. Костевич о трудоустройстве незанятых

При работе с незанятыми гражданами важно установить причину их незанятости и принимать адресные меры. Таким мнением с журналистами поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Червенском районе прошло рабочее совещание по реализации декрета Президента Республики Беларусь №3 "О содействии занятости населения". Участие в нем приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Кроме того, на совещании присутствовали руководители всех районов Минской области.

"15 сентября на рабочем совещании Минского облисполкома мы рассматривали очень важный вопрос о занятости наших граждан. Есть проблема с определенной категорией граждан в нашей стране, которые не работают. При этом они потребляют те блага и услуги, которые сегодня предоставляет государство", - сказала Ирина Костевич.

Министр труда и социальной защиты подчеркнула, что эти услуги предоставляются государством на льготной основе: "Это жилищно-коммунальные и транспортные услуги, здравоохранение, образование. На все это государство предоставляет льготы".

Ирина Костевич отметила, что существуют социальные обязательства и государственные гарантии перед человеком. В то же время, добавила министр, у человека есть обязанности перед государством участвовать в государственном финансировании. "Сегодня мы рассмотрели, как эта ситуация складывается в Минской области. На примере Червенского района мы детально рассмотрели каждого гражданина, который входит в базу незанятых. Мы поименно видим каждого человека, который сегодня не работает, но важно разобраться, по какой причине он не работает. Исходя из понимания причин, можно принимать соответствующие меры", - считает Ирина Костевич.

По ее мнению, эти меры должны быть адресными: "Когда человек не работает на протяжении пяти лет, со стороны налоговых органов могут появиться вопросы, за какие доходы он живет. Если человек ведет асоциальный образ жизни, мы понимаем, чья это зона ответственности и как мы должны работать с этим человеком".

Одной из приоритетных категорий граждан Ирина Костевич назвала молодежь до 31 года. Их нужно максимально в рынок труда вовлечь. Это важно сделать, чтобы они не потеряли не только желание, но и имеющиеся навыки и квалификацию. "Поэтому сегодня мы определили те меры, которые необходимо предпринять, чтобы продвинуться в этом направлении. Кроме того, были обозначены сроки, когда мы в очередной раз встретимся и посмотрим на результаты исходя из проработанных сегодня механизмов", - заключила Ирина Костевич.