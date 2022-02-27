Василий Баранчук: «Проголосовать — обязанность каждого гражданина страны»
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Депутат Бобруйского городского Совета депутатов, директор ООО "Барро" Василий Баранчук:
- Право выбора есть у каждого, но прийти и проголосовать - обязанность каждого гражданина страны!
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