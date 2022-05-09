«Ваши деньги тратятся на обычный геноцид!» Сильное обращение Лукашенко к народам стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы обратился к народам стран Запада, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусы и братские им народы помнят и понимают значение Великой Победы не только в своей жизни, но и в судьбе мира.

"Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не имеем права и не можем это забыть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому, обращаясь к современным поколениям, я прежде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и обмана, кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны в школах. Тем, на чьих улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС и неофашистов. Я адресую это послание от имени белорусского народа тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителями и прежде всего советскому солдату".

"Зная и понимая место Беларуси и свое место в системе координат нынешней планеты, я тем не менее как представитель народа-победителя обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю: мое сегодняшнее обращение - к вам, людям таким же, как и мы. Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма. Сегодня не многие из людей, живущих за пределами Беларуси и России, знают, что Вторую мировую войну выиграл советский солдат, Советский Союз, что Второй фронт, о котором сегодня много говорят на Западе, открыли только летом 44 года прошлого века - тогда, когда победа СССР стала очевидной", - заметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что в победоносном наступлении Красной армии, которое привело к разгрому фашистской Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу, как бы это сегодня ни казалось странным. Поэтому ими сразу был взят курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянского мира, заявил Александр Лукашенко.

"Хотя после победного мая Советский Союз, США и другие победители вместе, единогласно вынесли приговор нацизму в Нюрнберге. И все были уверены, что бесчеловечная идеология расового превосходства раздавлена и что ее черная тень никогда больше не возникнет над нашей планетой. Но что видим сегодня: средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается, только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития стран", - сказал белорусский лидер.

По его словам, на самом деле западные политики не хотят признавать, что миллиарды людей на Земле веками живут по своим законам. Чтобы создать мир по своему образу и подобию, Запад пытается ослабить тех, кто живет и думает иначе.

"Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать: вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это же все было на нашей памяти. Переустроили? Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Брюсселе, Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег тратится на самый обычный геноцид", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что жителей западных стран их политики использовали втемную в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, а теперь в Украине.

"На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этническому признаку. Но агрессором коллективный Запад называет Москву и Минск, поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции, - добавил глава государства. - Не удивительно, что мы, белорусы, разделяем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограничений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет нанесен больший ущерб, чем нам. Вы это уже почувствовали. Но это только начало".

Александр Лукашенко отметил, что большинство граждан планеты выступают за новый, справедливый мир без дискриминации и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога. "Но ваши власти никогда не скажут вам настоящую правду", - убежден он.