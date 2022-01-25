«Ваш выбор» – первый в Бобруйске

Новый торговый объект республиканского унитарного предприятия «Торговый дом «Восточный», входящего в систему организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь открылся в Бобруйске 25 января. Магазин сети «Ваш выбор» – первый в нашем городе и 19-й по счету в республике. Расположился он в центре Бобруйска на улице Социалистической, 129.

– Сеть магазинов «Ваш выбор» предназначена для реализации конфискованного имущества, продовольственной и непродовольственной группы товаров, – рассказал директор РУП «Торговый дом «Восточный» Андрей Михалькевич. – Государство оценивает данное имущество, а наша организация занимается реализацией этого товара, чтобы пополнять бюджет Республики Беларусь. Магазины под брендом «Ваш выбор» небольшого формата, в шаговой доступности, где можно совершить комплексную покупку. Здесь покупатель найдет не только конфискованный товар, но и продукцию белорусских производителей, в том числе обязательно будут представлены и бобруйские предприятия.

В новом магазине предлагается различный ассортимент повседневных товаров для взрослых и детей: изделия легкой промышленности, для дома, текстиль, обувь, продукты питания (бакалея, мясная и молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты, сладости, алкогольные напитки) и многое другое. Чтобы покупатель быстро ориентировался в стоимости, на полках выставлены ценники разных цветов. Как рассказала заведующий магазином Виктория Букатая, на конфискованное имущество (это около 30 процентов ассортимента) – розовые ценники, на товары предприятий, входящих в систему Управления делами Президента, – зеленые ценники, акционная продукция со сниженной торговой надбавкой обозначена желтым цветом. По словам Виктории Сергеевны, акционные предложения, обновление и расширение ассортимента товаров планируется каждую неделю.

Первые покупатели магазина «Ваш выбор» уже ознакомились с предложенным к продаже конфискатом, оценили качественную отечественную продукцию, доступные цены и удобный график работы без выходных.