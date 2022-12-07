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Вас выслушают по вопросам вступительной кампании

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Вас выслушают по вопросам вступительной кампании

В Министерстве образования с 6 по 30 декабря работает телефонная линия по вопросам вступительной кампании и проведения выпускных экзаменов в 11-х классах учреждений общего среднего образования в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства.­

Телефонная линия работает в будние дни с 14.00 до 18.00. Звонить можно по телефону (017) 222 43 12.­

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