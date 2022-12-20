Вас выслушает первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома
1 0
В среду, 21 декабря, первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – полковник милиции Виктор Анатольевич Шалюто проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-97-87.
ГИОС УВД Бобруйского горисполкома
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Вас выслушает первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома
-
21 декабря прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет Михаил Желудов
-
Почти 370 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу
-
Сделаем лунки – спасем рыбу от замора!
-
Куда и как добровольно сдать незаконное оружие
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости