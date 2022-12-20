Вас выслушает первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

В среду, 21 декабря, первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – полковник милиции Виктор Анатольевич Шалюто проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-97-87.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома