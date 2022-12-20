Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Вас выслушает первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

1 0

Вас выслушает первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

В среду, 21 декабря, первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – полковник милиции Виктор Анатольевич Шалюто проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-97-87.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿