«Вандроўкі» с профессионалом – километры историй

Немало профессий вдохновляют и волнуют кровь. Когда человек со знанием, энтузиазмом и огоньком ведет вас к очередной достопримечательности – это интересней захватывающего исторического сериала на диване. Со знающим экскурсоводом можно остановиться у любого здания или в любом переулке и увидеть через призму его слов картину давно ушедших дней. Туризм превращается в удовольствие и настоящий отдых. Все больше научных данных говорят о том, что поездки помогают нам стимулировать работу мозга. Если вам когда-нибудь казалось, что после путешествия вы начинаете чувствовать себя лучше, вы были правы.

Зинаида Сугак уже не один десяток лет знает, где туристу хорошо, где передохнуть, а где пройти еще немного. Немало правдивых историй, легенд, шуток и даже народных вымыслов припасено у нее «в рукаве». Для автора этого материала Зинаида Ивановна в свое время стала вдохновением и поставила вопрос о выборе профессии. Благодаря ей и кружку краеведения, который она вела, я смогла свыкнуться с Бобруйском, в который переехала жить, и полюбить его. Сама же Зинаида Ивановна увидела работу экскурсовода в четвертом классе. – Мы отправились в Гомель, – вспоминает моя собеседница. – Дорога была сложной, неудобной, но были эйфория и настрой. Я осталась в восторге от планетария, который размещался тогда в храме святых Петра и Павла. Мы гуляли по парку. Экскурсовод очень понравилась мне своими уверенностью, эрудицией, ее было интересно слушать. Впоследствии работая в этой сфере, я интересовалась своей коллегой. имя ее – Ева Борисовна Суговинская. Она еще работала в сфере туризма в 2007-2008 годах.

После школы Зинаида Ивановна поступила на геофак БГУ:

– Когда студентов распределяли по кафедрам, выбрала кафедру экономической географии СССР, – вспоминает экскурсовод. – На специальность «Туризм» как-то не тянуло. Правда, у «туристов» был своеобразный бонус – всесоюзное распределение. Кто-то попадал на отработку в Севастополь, Алушту, Ялту. Я же отправилась в Бобруйск, к мужу. Здесь прошла курсы при Бобруйском бюро путешествий и экскурсий, защитила свой маршрут «Этого забыть нельзя» (он пролегал через «Хатынь» и Курган Славы – прим. авт.).

– Было ли это волнительно? Как вообще проходит защита?

– Конечно же, я волновалась. А защита проходит как обычная экскурсия, только, помимо туристов, тебя еще слушает методист. У меня была Валентина Лепина – прекрасный специалист! А этот маршрут я вожу и в наши дни.

– Какие еще направления от бюро были популярны?

– Одной из самых популярных была экскурсия в колхоз «Рассвет». Представьте: опыт ведения ее обобщался даже на всесоюзном уровне! Приезжали коллеги из России, из областных и районных городов БССР. Текст был разработан коллегами из Бобруйского бюро путешествий и экскурсий. А вела тогда экскурсию Татьяна Давкина. Да, там было на что тогда посмотреть, о чем послушать. Экскурсия называлась «Дела их золотом горят».

До конца 1990-х экскурсионная деятельность будто бы и утихла в стране, однако ближе к нулевым, как вспоминает Зинаида Ивановна, началось возрождение. Можно было попасть на различные семинары, послушать маститых коллег и набраться опыта. Для тех, кто думает, что экскурсовод отдыхает вместе с вами: это не так. Его маршрут расписан и утвержден до мелочей, а сам экскурсовод, чтобы его допустили к вам, прошел непростую аттестацию, включающую компьютерное тестирование и устное собеседование в Национальном агентстве по туризму.

К слову, 2 сентября Советом Министров принято постановление №582 «Об экскурсионном обслуживании». В частности утверждены: положения о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-­переводчиков; о порядке формирования и ведения Национального реестра экскурсоводов и гидов-­переводчиков Республики Беларусь; о случаях и порядке аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Как видите, чтобы стать экскурсоводом и им оставаться, необходимо «держать руку на пульсе». Но не только на пульсе законодательных изменений, но и…

– Зинаида Ивановна, а из чего складывается успех экскурсии?

– Это множество составляющих. Естественно, это знание маршрута экскурсоводом. Еще высокий уровень работы коллег на местах, в тех же музеях, других городах, где фирма подключает, если надо, еще и местного экскурсовода. Личность водителя. Этот фактор я даже ставлю выше первых, ведь понимающий водитель, профессионал в туризме, добавит много плюсов в путешествии. Важно техническое состояние автобуса: наличие кондиционера, хорошего микрофона, чистого салона. Конечно же, состав экскурсантов влияет на ход экскурсии. Хорошо, если люди целенаправленно хотели попасть именно на эту экскурсию, а не едут потому, что «профсоюз деньги выделяет». У людей, возможно, останется только энная часть того, что они увидели и услышали. Главное – ощущения, эмоции. Считаю, что во всем должен быть позитив.

– Вы же водите экскурсии не только по Бобруйску и, как мы еще выяснили, по «Хатыни» и на Курган Славы?

– По Бобруйску, кстати, я не так уж часто сейчас вожу экскурсии. У меня еще такие направления: дорога на Полоцк, Минск, Брест, Слоним – Жировичи – Сынковичи, Гомель – Ветка, Мозырь – Юровичи и другие.

– А сами вы на экскурсии попадаете в качестве туриста?

– Это проблематично, ведь все мы работаем в основном по выходным. Но я люблю слушать коллег. Есть даже такая практика, как взаимопрослушивание. После маршрута идет обсуждение с коллегой, ведь со стороны лучше видны и плюсы, и минусы.

– Где же еще можно черпать опыт?

– В литературе, в специализированных журналах. Ра­зумеется, надо быть в курсе новостей. Вспоминаю учебу и знаменитое выражение: «Жить в обществе и не зависеть от общества нельзя».

И напоследок немного статистики. Сегодня в Бобруйске официально 13 действующих экскурсоводов, разработано около 10 маршрутов по городу и его окрестностям. И не только за историческими знаниями и открытиями можно ехать в Бобруйск хоть сейчас. Вызывают интерес промышленный, медицинский, оздоровительный и охотничий туризм. А Зинаида Ивановна дает прекрасный совет: пока можете ходить, ездите!

Анастасия Кастрица.