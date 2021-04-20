Вам или Вашему ребенку необходима помощь? Центр помощи «Вера» принимает документы

Центр помощи «Вера» - благотворительное учреждение, находящееся в г.Гродно и оказывающее адресную помощь детям и взрослым по всей Республике Беларусь.

С момента основания (с конца 2018 года) благодаря поддержке неравнодушных граждан и организаций нашей страны, Центр смог оказать помощь нуждающимся в размере 307280 долларов США. Именно благодаря добрым сердцам благотворителей дети и взрослые смогли пройти лечение за рубежом, приобрести жизненно важные для них лекарственные препараты, получить соответствующие особенностям их психофизического развития средства реабилитации и иную адресную помощь.

В настоящее время Центр помощи «Вера» продолжает приём документов на оказание помощи тяжелобольным детям и взрослым с целью:

приобретения средств реабилитации (кресла-коляски инвалидные для детей с ДЦП, ходунки, специализированные реабилитационные стульчики для детей с инвалидностью, вертикализаторы и иное); приобретения лекарственных препаратов (при наличии медицинского заключения об их необходимости и рецепта, выданных врачами Республики Беларусь); приобретения медицинского оборудования и изделий (откашливатели, катетеры, трахеостомические трубки и др.) для детей и взрослых, нуждающихся в паллиативной помощи (при наличии соответствующего медицинского заключения, выданного врачами Республики Беларусь).

Если Вам или Вашему ребенку необходима помощь, Вы можете обратиться в Центр помощи «Вера» по телефону +365336461549 и, в случае подачи полного пакета документов в соответствии с заявленными требованиями и условиями (с ними Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.с-vera.by в разделе «Помощь»), встать под опеку Центра и получить помощь.

Если Вы хотите помогать тяжелобольным детям и взрослым, заходите на наш сайт (www.c-vera.by) и Вы увидите тех, кому особенно нужна Ваша помощь прямо сейчас, а также тех, кому мы уже помогли благодаря поддержке неравнодушных людей и организаций нашей страны.