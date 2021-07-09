Валерий Малашко провел встречу со спортсменками, которые поедут на летнюю Олимпиаду в Токио

Председатель Могилевской областной федерации борьбы, заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко сегодня провел встречу со спортсменками, которые поедут на летнюю Олимпиаду в Токио. Мероприятие состоялось в музее Олимпийской славы региона.

Валерий Малашко адресовал напутственные слова Ванессе Колодинской и Ирине Курочкиной, представляющим одну из самых сильных и перспективных команд Беларуси - сборную по борьбе. «Рад, что спортсмены Могилевской области показали себя достойно на этапе завоевания лицензий: сегодня в копилке региона их 15. У наших девушек хороший, боевой настрой, их сопровождают грамотные тренерские кадры. Но и поддержка исполнительной власти не является лишней. В плане подготовки, организации тренировочного процесса сделано все для того, чтобы спортсмены региона выступили достойно и привезли олимпийскую награду. Тем более в нынешней ситуации белорусам важно продемонстрировать миру то лучшее, что сегодня есть в нашей стране, особенно в спорте высоких достижений».

Ванесса Колодинская начинала свой спортивный путь с гимнастики, а теперь она самая титулованная в составе сборной Беларуси по борьбе. Кроме нее никто не выигрывал чемпионат мира два раза, а есть еще полный комплект медалей чемпионата Европы. Первый раз лучшей в мире Ванесса стала в Лондоне в далеком 2012-м (ей тогда было 19), потом - в 2017-м. Между этими событиями случилось семейное счастье - рождение ребенка. Сын Савелий, кстати, тоже занимается гимнастикой, хотя очень мечтает о футболе.

«Победа на Олимпиаде – незабываемые, ни с чем не сравнимые ощущения. Это было 9 лет назад, но больше такого не испытывала, даже на Евроиграх. Все-таки там уникальная атмосфера. Поэтому рада, что попаду в Токио. Хочу проявить себя там больше, чем в Лондоне, - поделилась с журналистами Ванесса Колодинская. – Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры, ведь это редкое событие. На него есть определенный отбор, и туда попадают самые лучшие. Плюс сама атмосфера, ощущение единства со своей страной, спортсменами, представляющими другие виды спорта».

Чемпионка Европейских игр, призер чемпионатов мира и чемпион Европы по вольной борьбе Ирина Курочкина - спортсменка не менее уникальная и очень сильная, несмотря на внешнюю хрупкость. За 10 лет, которые она провела в борьбе, добилась многого: вот уже пять лет не возвращается с топ-турниров без медалей, каждый год пополняя свою коллекцию новой наградой. Чемпионат Европы-2016 - серебро, ЧЕ-2018 - золото, ЧЕ-2020 - бронза. Чемпионат мира - 2017 и 2019 - два третьих места. К слову, медаль на последнем турнире позволила Ирине стать одной из первых белорусских спортсменок, которые завоевали олимпийскую лицензию.

На вопрос, где черпает столько сил, Ирина говорит, что мотивирует семья, команда и, конечно, тренер Артур Зайцев (он, кстати, тоже присутствовал на сегодняшней встрече). «Правильно подобранная нагрузка и восстановление дают хороший результат, - уверена вольница. - После каждого старта я выжата и полностью не могу ощутить, что меня больше переполняет. Потом уже понимаю, что я молодец, все смогла». Но «звездной болезнью», несмотря на пристальное внимание прессы и болельщиков, девушка не страдает. «Это плохо отражается на тренировках, работе. Прошел старт – сделала выводы, проработала ошибки и пошла дальше», - подчеркнула спортсменка.

А вот главный соперник для Ирины - это она сама. «Все спортсмены едут на Олимпиаду за золотом, преодолевают себя, свои эмоции. И я надеюсь, что у меня все получится», - отметила вольница.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Название Игр - Токио-2020 - сохранили. Они станут самыми масштабными в истории по числу видов спорта. Уже известно, что Игры на этот раз пройдут без иностранных болельщиков. Десятки тысяч спортсменов и журналистов со всего мира будут находиться в так называемом «пузыре» - пандемия вынуждает предпринимать беспрецедентные меры. Валерий Малашко также поручил спортсменкам неукоснительно выполнять эпидтребования на летней Олимпиаде.

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