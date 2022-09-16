Валерий Малашко: «День народного единства — праздник, который связывает людей и эпохи, символизирует сохранение исторической памяти и сплоченности белорусского народа»

Республиканская диалоговая площадка «Беларусь адзіная» прошла в Белорусско-Российском университете в четверг. Мероприятие организовали государственно-общественное объединение «Знание» и облисполком.

Накануне Дня народного единства спикеры обсудили тему исторической памяти белорусского народа и ответили на вопросы присутствующих.

В мероприятии участвовали заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, политолог Вадим Гигин, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович, проректор по воспитательной работе МГУ имени А.А. Кулешова Дмитрий Роговцов, а также председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, член-корреспондент Национальной академии наук Игорь Марзалюк, который представил новый учебник для вузов «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці».

«Сегодня мы собрались в преддверии Дня народного единства, который отмечается 17 сентября. Это не просто историческая дата. Всем нам еще предстоит сформировать понимание знаковости ее и этого праздника у наших сограждан. Праздника, который связывает людей и эпохи, символизирует сохранение исторической памяти и сплоченности белорусского народа. Сто лет назад наших предков разделили на западных и восточных. Сегодня их потомки живут на независимой земле, которая воссоединилась 17 сентября, – отметил Валерий Малашко и добавил: – Как сказал Президент Александр Лукашенко, тогда была восстановлена справедливость: белорусский народ снова обрел право на жизнь. Этот праздник – посыл будущим поколениям: белорусы – единая нация! Трагические события 20 столетия должны оставаться вечным историческим уроком».

В ходе диалоговой площадки от студентов звучали разные вопросы: в чем отличие патриота от националиста; будут ли бесплатные экскурсии по Беларуси для детей; как обновляются школьная и университетская программы по истории; какие мифы продвигают в народ, чтобы исказить исторические факты?

mogilevnews.by