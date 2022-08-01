Валерий Малашко: «Большая бард-рыбалка» вернулась на берег водохранилища после двухлетнего перерыва с новой пропиской

После двухлетнего перерыва областной фестиваль «Большая бард-рыбалка» вернулся на берег Чигиринского водохранилища, правда сменив прописку. Теперь фестиваль проходит на другом берегу водоема.

В торжественной церемонии открытия бард-рыбалки принял участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

– Спустя два года мы снова встречаемся все вместе с песней, творчеством, вкусной гастрономией и насыщенной конкурсной программой, – отметил Валерий Анатольевич. – Но самое главное, бард-рыбалка сменила прописку. Благодаря вниманию и участию Могилевского металлургического завода нам удалось организовать эту территорию для более комфортного отдыха гостей. На мой взгляд, этот фестиваль засиял новыми красками, сохранив в себе самые лучшие традиции предыдущих праздников. Интерес людей, жителей Могилевской области и гостей из других регионов – Эстонии, Литвы и, конечно же, Российской Федерации – этот фестиваль тоже сохранил. Сегодня здесь все вместе заряжаются хорошим настроением, вспоминают свою молодость, потому что многие росли на этих бардовских песнях и лучших стихах советских авторов.

После открытия состоялся концерт «Надежды маленький оркестрик...», посвященный Году исторической памяти.

Mogilevnews.by