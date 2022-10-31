Вакцинация против COVID-19. Статистика по Бобруйску и району
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Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о том, что по состоянию на 31 октября на территории Бобруйска и Бобруйского района достигнут охват основной (первичной) вакцинацией против COVID-19 не менее 70,0% населения, первым компонентом – 160415 человека или 73,16%, завершили курс вакцинации –152626 человек или 71,06%.
Получили бустерную вакцинацию противCOVID-19 -88213 бобруйчанина или 58,32% от подлежащего контингента, тогда как введение очередной дозы прививочного препарата (1-й бустер), которая окажет стимулирующее действие на иммунную систему, увеличивает протективность (напряженность и длительность) поствакцинального иммунитета.
Количество вакцинированных детей с 5 до 12 лет: первым компонентом - 5088 (15,24%), вторым - 4549 (13,63%).
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