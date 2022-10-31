Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Вакцинация против COVID-19. Статистика по Бобруйску и району

36 0

Вакцинация против COVID-19. Статистика по Бобруйску и району

Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о том, что по состоянию на 31 октября на территории Бобруйска и Бобруйского района достигнут охват основной (первичной) вакцинацией против COVID-19 не менее 70,0% населения, первым компонентом – 160415 человека или 73,16%, завершили курс вакцинации –152626 человек или  71,06%.

Получили бустерную вакцинацию противCOVID-19 -88213 бобруйчанина или 58,32% от подлежащего контингента, тогда как введение очередной дозы прививочного препарата (1-й бустер), которая окажет стимулирующее действие на иммунную систему, увеличивает протективность (напряженность и длительность) поствакцинального иммунитета.

Количество вакцинированных детей с 5 до 12 лет: первым компонентом - 5088 (15,24%), вторым - 4549 (13,63%).

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »