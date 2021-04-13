Вакцины против COVID-19 – жизненно важный и мощный инструмент – глава ВОЗ

Заболеваемость COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, смертность от этого заболевания - четвертую неделю подряд. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ряд стран в Азии и на Ближнем Востоке столкнулись со значительным ростом заболеваемости, отметил гендиректор, добавив, что рост заболеваемости происходит несмотря на то, что в мире уже сделано более 780 млн прививок от коронавируса. По его словам, хотя вакцины представляют собой «жизненно важный и мощный инструмент», необходимо продолжать принимать и иные меры для борьбы с пандемией.

Гебрейесус напомнил о необходимости социального дистанцирования, ношения масок, мытья рук, проветривания помещений, а также тестирования на коронавирус и изолирования заболевших.

- Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в мерах общественного здравоохранения и их применении ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизней", - отметил глава ВОЗ.

- ВОЗ не хочет бесконечных локдаунов, - подчеркнул он. - Вместе с тем «COVID-19 - это не грипп», и специалисты «пока еще не понимают в полной мере долгосрочные последствия инфекции» для тех, кто перенес эту болезнь, пояснил глава ВОЗ. Многие из переболевших ею, в том числе в легкой форме, сообщают о долгосрочных симптомах, включая слабость, утомляемость, затуманивание сознания, бессонницу и депрессию.

- Пандемия COVID-19 еще далеко не закончена, но у нас есть много поводов для оптимизма, - продолжил Тедрос Аданом Гебрейесус. - Снижение заболеваемости и смертности в первые два месяца текущего года показывает, что вирус и его разновидности могут быть остановлены.

В этой связи глава ВОЗ призвал к скоординированным действиям мирового сообщества в борьбе с пандемией и обеспечению равного доступа к вакцинации.