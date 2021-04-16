Вакциной “Спутник V” белорусского розлива привился министр здравоохранения Беларуси

Первой вакциной от коронавируса Спутник V, которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает Telegram-канал минздрава

- Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот, - сказал министр.