Вакциной “Спутник V” белорусского розлива привился министр здравоохранения Беларуси
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Первой вакциной от коронавируса Спутник V, которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает Telegram-канал минздрава
- Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот, - сказал министр.
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