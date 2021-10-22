Вакцинация против COVID-19 внесена в национальный календарь прививок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Постановление Минздрава "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 2018 года №42" расширяет перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше. "Обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси - приоритетная задача здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе.

На сегодня более 2 674 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.