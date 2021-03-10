Вакцинация педагогических работников “Спутником V” началась в Минске

В Минске началась вакцинация педагогических работников препаратом "Спутник V". Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на итоговой коллегии по здравоохранению Мингорисполкома.

"В стране продолжается вакцинация работников медицинской сферы, недавно начали прививать педагогов и вскоре перейдем к социальным работникам и людям, которые находятся в домах-интернатах", - рассказала Елена Богдан.

Сейчас клиники активно выводятся на обычный ритм работы. Заболеваемость коронавирусной инфекцией идет в стране на спад. "Ситуация становится лучше, но это не отменяет необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий. Социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты и гигиена рук остаются актуальными", - отметила замминистра.

Также Елена Богдан поблагодарила работников здравоохранения, которые продолжали лечить пациентов с коронавирусной инфекцией даже в самые острые периоды. "На Минск пришлась довольно большая нагрузка. Город брал на себя самых сложных пациентов со всей страны и параллельно занимался местными жителями. Медицинские работники столицы и других мест пережили тяжелые дни, которые заслуживают благодарности и уважения", - подчеркнула замминистра.