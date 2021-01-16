Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах

Вакцинация от коронавируса началась к настоящему моменту в 46 странах, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Вакцинация началась в 46 странах, при этом 38 из них - это страны с высоким уровнем дохода", - отметила она.

По словам Симао, механизм COVAX призван скорректировать ситуацию с тем, чтобы вакцинация началась и в странах с низким уровнем дохода. "Не в январе, но, надеемся, уже в феврале у нас будут хорошие новости", - подчеркнула помощник генерального директора.

COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.