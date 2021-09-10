Вакцина BioNTech/Pfizer для детей 5-11 лет может появиться в ближайшее время

Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть готова для использования в ближайшие недели. Об этом заявила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи, сообщает издание Der Spiegel.

"В ближайшие недели мы представим властям результаты нашего исследования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет во всем мире и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе, - сказала Озлем Тюречи. - Мы уже готовимся к производству". Она отметила, что препарат для детей такой же, как и для взрослых, но имеет меньшую дозировку.

"Результаты исследования доступны, и их нужно только обработать для утверждения властями", - заявил генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин. К концу года ожидаются результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев.

Также отмечается, что уже в середине октября дети в возрасте до 12 лет могут быть привиты вакциной BioNTech - Pfizer в Германии.

В конце мая Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, являющейся совместной разработкой Pfizer и BioNTech, для подростков 12-15 лет. Таким образом, препарат стал первой вакциной от коронавируса, одобренной для использования среди лиц данной возрастной категории.