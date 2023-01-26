В жилом доме вспыхнул счетчик
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25 января в 12.18 по 101 поступило сообщение о загорании счетчика в жилом доме по улице Рогачевской в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось. Хозяйка и ее дети находились на улице, с её слов в доме никого нет.
Спасатели с помощью порошкового огнетушителя справились с возгоранием счетчика, не допустив распространения пламени по домовладению. Никто не пострадал.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
МЧС напоминает: берегите дом от пожара. Телефон МЧС -112
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
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