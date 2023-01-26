В жилом доме вспыхнул счетчик

25 января в 12.18 по 101 поступило сообщение о загорании счетчика в жилом доме по улице Рогачевской в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось. Хозяйка и ее дети находились на улице, с её слов в доме никого нет.

Спасатели с помощью порошкового огнетушителя справились с возгоранием счетчика, не допустив распространения пламени по домовладению. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает: берегите дом от пожара. Телефон МЧС -112

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС