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Происшествия

В жилом доме вспыхнул счетчик

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В жилом доме вспыхнул счетчик

25 января в 12.18 по 101 поступило сообщение о загорании счетчика в жилом доме по улице Рогачевской  в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось. Хозяйка и ее дети находились на улице, с её слов в доме никого нет.

Спасатели с помощью порошкового огнетушителя справились с возгоранием счетчика, не допустив распространения пламени по домовладению. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает:  берегите дом от пожара. Телефон МЧС -112

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

 

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