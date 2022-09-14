В женском монастыре Бобруйска состоялся крестный ход к Александро-Невскому собору

12 сентября в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в женском монастыре святых Жен-Мироносиц Бобруйска состоялся крестный ход из домового храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» к строящемуся собору. Возглавил его секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский.

В богослужении приняли участие: настоятель туголицкого храма преподобного Сергия Радонежского иеромонах Феодор (Кашенок), клирик монастыря протоиерей Александр Лавицкий и гость из Могилёвской епархии иерей Александр Ельский.

Присоединились к крестному ходу в этот день члены попечительского совета Бобруйской епархии и военные.

Всех молящихся поздравили с праздником протоиерей Сергий Коровинский и настоятельница монастыря игумения Параскева (Ельская), выразив надежду на покровительство святого князя Александра Невского в трудах по строительству собора, носящего его имя.