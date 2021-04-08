В Зельве лошадь провалилась в яму – на помощь пришли спасатели
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В Зельве лошадь провалилась в вымоину, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 7 апреля в службу 101 обратился директор санаторной школы-интерната. Он сообщил, что школьный конь провалился в яму и самостоятельно выбраться не может.
Спасатели пришли на помощь. "Выяснилось, что животное провалилось в вымоину задними ногами и не может выбраться. При помощи пожарных рукавов и автолестницы лошадь подцепили за живот и медленно подняли", - рассказали в МЧС. Спасательная операция длилась около 20 минут. Сообщается, что животное не пострадало и чувствует себя хорошо.
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