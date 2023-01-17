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В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

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В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории школы, демонтировали в Запорожье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Раньше школа № 76, где был установлен бюст, носила имя русского поэта. Здание расположено рядом с площадью Пушкина – там тоже был памятник ему. Монумент демонтировали летом 2022-го. Обсуждают вопрос о переименовании площади.

Памятники Пушкину ранее демонтировали в Черновцах, Харькове, Житомире, Кременчуге, Днепропетровске.

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