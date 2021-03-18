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В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов фейков

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В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов фейков

В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации - так называемых фейков. Об этом рассказал журналистам заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

Александр Рахманов отметил, что подобные новации в последнее время внедряются в законодательстве целого ряда зарубежных государств. Он подчеркнул актуальность проблемы распространения недостоверной информации под видом достоверной.

"Конечно же, в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни. Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее", - пояснил он.

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