В Японии появились “антиковидные роботы”

"Мы создали антикоронавирусный отряд роботов, способный выполнять различные задачи на государственных и частных предприятиях", - говорится в сообщении на сайте компании ZMP.

По информации компании, в эту команду входят автоматизированные погрузчики и доставщики, которые могут самостоятельно работать на складах. Есть и робот-патрульный, по совместительству выполняющий роль дезинфектора. "Для предотвращения инфицирования необходимо регулярно обеззараживать оборудование и помещения. В связи с этим мы решили установить на нашем роботе-патрульном спрей для распыления дезинфицирующей жидкости", - отмечается в сообщении компании.

Гаджет оснащен датчиками, которые не позволят ему случайно опрыскать проходящего рядом человека. Оператор может заранее установить координаты нуждающихся в обеззараживании объектов - кнопки лифта и поручни лестниц, благодаря чему робот будет регулярно их дезинфицировать. Патрульный постоянно собирает данные о возможных нарушителях с помощью встроенных камер видеонаблюдения.

Из-за риска распространения коронавируса в стационарах больниц зараженных пациентов приходится изолировать от окружающих, что плохо сказывается на их психологическом состоянии.

Проблему решило руководство больницы в префектуре Фукуи в центральной части страны, приобретя устройство производства корпорации ANA Holdings. Это самодвижущаяся платформа с монитором, с помощью которого госпитализированный и врач могут вести длительные консультации по видеосвязи, находясь в разных помещениях.

После выписки человека его палату может очистить от инфекции специализированный робот. Он оснащен восемью бактерицидными лампами и может в автономном режиме передвигаться по территории медицинского учреждения в соответствии с заданной траекторией. "Это оборудование является уникальной технологической разработкой, предназначенной для борьбы с распространением коронавируса", - подчеркивается в сообщении на сайте производителя.

Люди с легкими симптомами заболевания вынуждены проводить по несколько дней на домашнем карантине, прерывая связи с родными и близкими. Подобное состояние нередко вызывает чувство одиночества, формируя потребность не только в общении, но и в физическом присутствии собеседника.

Для этой цели корпорация Unirobot разработала андроид, похожий на миниатюрного человека. На его лицевой панели установлен монитор, используемый для контактов по видеосвязи. Однако пользователь может вести беседу и с самим роботом, который со временем начинает запоминать его предпочтения и давать осмысленные ответы, находя нужную информацию в своей базе данных.

Андроид также оснащен датчиками, с помощью которых он способен различать эмоции владельца и реагировать на них соответствующим образом: робот может самостоятельно определить, пребывает ли его хозяин в плохом настроении. "В таком случае андроид скажет пользователю одобряющие слова и попытается утешить его", - отмечается в сообщении производителя.

С начала 2020 года в Японии появилось множество устройств, которые отвечают новым запросам в сферах труда, здравоохранения и повседневного быта жителей страны. Эти разработки могут быть использованы для дальнейшего развития технологий уже после победы человечества над пандемией.