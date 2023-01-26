В Японии начали массово уничтожать уток

Как сообщает РИА «Новости», в Японии было уничтожено около трех тысяч уток.

Сообщается, что поводом для истребления птиц стала новая вспышка птичьего гриппа, зафиксированная в префектуре Сайтама. В целях борьбы с распространением болезни было решено пойти на подобный шаг.

«Накануне на птицеферме в городе Гёда был выявлен подозрительный случай. Сегодня в результате детальной проверки было подтверждено заражение высокопатогенным птичьим гриппом», – говорится в сообщении администрации.

Сейчас в регионе введен карантин в радиусе трех километров от фермы, где зафиксирована вспышка болезни. Завершить же все необходимые процедуры по борьбе с распространением гриппа планируется к 29 января.