В Японии инфляция достигла максимума с 90-х годов

Уровень инфляции в Японии в сентябре впервые с 1991 года достиг 3%, сообщило Министерство общенациональных дел и коммуникаций страны, передают РИА Новости.

Уровень в 3% превышает целевой уровень инфляции, который установил центральный банк Японии, - 2%. Рост цен составил 3% впервые с августа 1991 года.

Рост цен не прекращается уже 13 месяцев подряд. Он обусловлен ростом цен на энергоносители в сочетании с рекордно низким курсом японской национальной валюты. В пятницу на торгах в Токио цена за один доллар составила 150,14 - 150,17 иен. В четверг был преодолен психологический порог в 150 иен за $1 впервые за 24 года. Однако сейчас в отличие от начала 1990-х годов структура экономики Японии делает невыгодным низкий курс для японских компаний.

Сегодня, когда многие компании перенесли производство за рубеж, а цены на импортное сырье растут, низкий курс иены является неблагоприятным для экономики, в отличие от ситуации 20-30 лет назад, когда низкий курс иены увеличивал привлекательность японских товаров за рубежом.