В Японии гроздь винограда продали на аукционе за 10,7 тысячи долларов

В префектуре Исикава в центральной части Японии состоялся аукцион, на котором одну гроздь винограда продали за 10,7 тысячи долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Покупку совершил представитель компании, которая владеет сетью отелей в Японии. Сообщается, что участник аукциона приобрел гроздь винограда редкого сорта «римский рубин». Более 10 тысяч долларов японец отдал за 27 ягод, которыми планирует угощать постоянных посетителей отелей.

Сорт винограда «римский рубин» впервые вывели в 2008 году. Ягоды этого сорта крупные, размером с шар для пинг-понга, каждая весит не менее 30 граммов. Виноград красного цвета и пользуется особой популярностью среди японцев, которые предпочитают сладкие ягоды.